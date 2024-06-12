В Лондоне прошла конференция, посвященная Среднему коридору

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане стимулирует "зеленое" развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
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На мероприятии, в котором приняли участие послы стран региона в Великобритании, представители аккредитованного в Лондоне дипломатического корпуса, академических кругов, эксперты в сферах экономики и климата, журналисты, были обсуждены приоритеты, связанные со Средним коридором, взгляды на обеспечение устойчивости и зеленого развития в контексте COP29, а также сотрудничество между странами региона и с другими государствами в данном направлении.
В своем выступлении посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов подчеркнул важность Среднего коридора как мультимодального транспортного коридора и сказал, что образцовое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией при поддержке Турции в свое время сыграло большую роль в развитии данного проекта.
Отметим, что на мероприятии присутствовали послы Азербайджана, Казахстана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Турции в Великобритании.
Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.