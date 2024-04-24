В Лачыне проходит конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран

В Лачыне в рамках международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" проходит конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран.

В Лачыне в рамках международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" проходит конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран.

Как сообщает Report, участники мероприятия в рамках первой панели обсудят устойчивое развитие Карабахского региона Азербайджана.

Им было продемонстрировано видео о восстановительных работах в городе Лачын.

В мероприятии принимают участие специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

Участники конференции также обсудят вопросы подготовки к конференции СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и деятельность Азербайджана в области зеленой энергетики.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира".