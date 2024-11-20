В Кяльбаджаре подписан меморандум о строительстве ветряной электростанции

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA), компании Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC в рамках COP29 подписали меморандум о взаимопонимании для реализации проекта Кяльбаджарской ветряной электростанции.

Как сообщает Report, объект будет построен на высоте 3100 метров.

Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC создадут совместное предприятие, которое займется измерительными работами и проектированием.

Планируется, что электростанция мощностью 200-240 МВт начнет коммерческую деятельность в начале 2028 года. За счет благоприятных природных условий в будущем мощность может быть увеличена до 600 МВт.