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В Кяльбаджаре подписан меморандум о строительстве ветряной электростанции

В Кяльбаджаре подписан меморандум о строительстве ветряной электростанции
COP29
20 ноября 2024 г. 10:36
В Кяльбаджаре подписан меморандум о строительстве ветряной электростанции

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA), компании Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC в рамках COP29 подписали меморандум о взаимопонимании для реализации проекта Кяльбаджарской ветряной электростанции.

Как сообщает Report, объект будет построен на высоте 3100 метров.

Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC создадут совместное предприятие, которое займется измерительными работами и проектированием.

Планируется, что электростанция мощностью 200-240 МВт начнет коммерческую деятельность в начале 2028 года. За счет благоприятных природных условий в будущем мощность может быть увеличена до 600 МВт.

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Версия на английском языке ФотоMemorandum on construction of wind power plant signed in Azerbaijan's Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə külək elektrik stansiyasının tikintisinə investisiya qoyuluşuna dair memorandum imzalanıb

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