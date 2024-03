В Копенгагене пройдет министерская встреча по климату

В марте в столице Дании Копенгагене пройдет министерская встреча по вопросам изменения климата.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Швеции и Дании Заур Ахмедов.

"21-22 марта 2024 года Дания проведет в Копенгагене министерскую встречу по климату в сотрудничестве с председателями COP28 и COP29 - ОАЭ и Азербайджаном. Президент COP29 Мухтар Бабаев заявил о приверженности укреплению доверия и создания импульса для осуществления успешных и значимых действий в области климата на предстоящем COP29 в Азербайджане", - говорится в публикации посла в соцсети "X".