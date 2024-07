В Китае прошла 8-я министерская встреча по климатическим действиям

В китайском городе Ухань прошла 8-я министерская встреча по климатическим действиям.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".

В сообщении говорится, что данная встреча имеет решающее значение для развития многостороннего сотрудничества и диалога на уровне министров, обеспечивая переход от COP28 к COP29 и далее.

"Консенсус ОАЭ предлагает практичный и надежный путь для достижения цели в 1,5°C. Мы должны наращивать импульс для его реализации на пути в Баку. ", - говорится в сообщении.