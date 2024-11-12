В Италии прошел семинар по COP29 и Азербайджану

В итальянском Университете Молизе прошла конференция "Азербайджан: Мы заново познаем себя. Геополитическая оценка с исторической и социальной точек зрения".

В итальянском Университете Молизе прошла конференция "Азербайджан: Мы заново познаем себя. Геополитическая оценка с исторической и социальной точек зрения".

Об этом анкарскому бюро Report сообщила проживающая в Италии гражданка Турции, азербайджанский востоковед, филолог, переводчик Мелаике Гусейин.

По ее словам, принимавший участие на трехчасовом семинаре профессор Лоренцо Сциллитани высоко оценил проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Профессор сказал, что Азербайджан расположен в очень уязвимом регионе - на Кавказе, подчеркнув растущее значение страны и для региона, и для Европы. Он также отметил, что встречи с различными исследователями и всемирно известными экспертами будут продолжены.

М.Гусейин рассказала о массовых убийствах мирного населения на улицах Баку 20 января 1990 года, процессе распада Советского Союза и текущей ситуации в Азербайджане. Она также коснулась политики, проводимой правительством Азербайджана, освобождении азербайджанских земель после 30 лет оккупации со стороны Армении, восстановлении постоянного мира на Кавказе.