О нас

В Италии прошел семинар по COP29 и Азербайджану

В Италии прошел семинар по COP29 и Азербайджану В итальянском Университете Молизе прошла конференция "Азербайджан: Мы заново познаем себя. Геополитическая оценка с исторической и социальной точек зрения".
COP29
12 ноября 2024 г. 14:42
В Италии прошел семинар по COP29 и Азербайджану

В итальянском Университете Молизе прошла конференция "Азербайджан: Мы заново познаем себя. Геополитическая оценка с исторической и социальной точек зрения".

Об этом анкарскому бюро Report сообщила проживающая в Италии гражданка Турции, азербайджанский востоковед, филолог, переводчик Мелаике Гусейин.

По ее словам, принимавший участие на трехчасовом семинаре профессор Лоренцо Сциллитани высоко оценил проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Профессор сказал, что Азербайджан расположен в очень уязвимом регионе - на Кавказе, подчеркнув растущее значение страны и для региона, и для Европы. Он также отметил, что встречи с различными исследователями и всемирно известными экспертами будут продолжены.

М.Гусейин рассказала о массовых убийствах мирного населения на улицах Баку 20 января 1990 года, процессе распада Советского Союза и текущей ситуации в Азербайджане. Она также коснулась политики, проводимой правительством Азербайджана, освобождении азербайджанских земель после 30 лет оккупации со стороны Армении, восстановлении постоянного мира на Кавказе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Italian University of Molise hosts seminar on COP29 and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İtaliyada COP29 və Azərbaycanla bağlı seminar keçirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi