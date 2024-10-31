В Ичеришехере открылась выставка, отражающая концепцию нулевых отходов

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) во Дворцовом комплексе Ширваншахов состоялось открытие выставки "Гурама Арт: единство времени".
Как сообщает Report, выставка отражает философию бережного отношения к природе и эффективного использования ресурсов.
Руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев подчеркнул, что искусство гурамы [лоскутного шитья] вносит вклад в концепцию "ноль отходов" и устойчивое развитие за счет повторного использования остатков ткани, которым дарит вторую жизнь.
На выставке гости ознакомились с образцами гурамы XIX-XXI вв, а также цифровыми образцами, привнесшими новшество в данный вид искусства.