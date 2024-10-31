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В Ичеришехере открылась выставка, отражающая концепцию нулевых отходов

В Ичеришехере открылась выставка, отражающая концепцию нулевых отходов В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) во Дворцовом комплексе Ширваншахов состоялось открытие выставки "Гурама Арт: единство времени".
COP29
31 октября 2024 г. 17:09
В Ичеришехере открылась выставка, отражающая концепцию нулевых отходов

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) во Дворцовом комплексе Ширваншахов состоялось открытие выставки "Гурама Арт: единство времени".

Как сообщает Report, выставка отражает философию бережного отношения к природе и эффективного использования ресурсов.

Руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев подчеркнул, что искусство гурамы [лоскутного шитья] вносит вклад в концепцию "ноль отходов" и устойчивое развитие за счет повторного использования остатков ткани, которым дарит вторую жизнь.

На выставке гости ознакомились с образцами гурамы XIX-XXI вв, а также цифровыми образцами, привнесшими новшество в данный вид искусства.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərdə COP29 ərəfəsində sıfır tullantı və davamlılığı təşviq edən sərgi açılıb

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