В ходе встречи в Баку Лукашенко предложил Вучичу интенсифицировать отношения между двумя странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Баку с сербским коллегой Александром Вучичем предложил интенсифицировать отношения между двумя странами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Баку с сербским коллегой Александром Вучичем предложил интенсифицировать отношения между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.



"Думаю, что нам надо интенсифицировать наши отношения. Это плохо, что у нас нет таких интенсивных отношений. При всех наших сложностях. Они, конечно, существуют", - сказал Лукашенко, предложив задействовать межправкомиссию для "ревизии двусторонних отношений и подумать, как и по каким направлениям дальше сотрудничать.

После работы на уровне межправкомиссии Лукашенко предложил осуществить визит в Сербию белорусского премьер-министра, и в целом, по его словам, можно обменяться визитами на уровне правительств. "Для того, чтобы конкретизировать план дальнейших действий. И на высшем уровне мы могли бы уже потом утвердить все предложения", - пояснил он.