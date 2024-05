В ходе Стамбульского диалога по развитию представлено видение председательства COP29

Представитель команды COP29 Эльмаддин Мехдиев принял участие в Стамбульском диалоге по развитию (IDD).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Представитель команды COP29 Эльмаддин Мехтиев принял участие в организованном Программой развития ООН (ПРООН) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Стамбульском диалоге по развитию- 2024, где он изложил видение председательства COP29 и подчеркнул возможности для продвижения амбициозных действий в области климата. Такие встречи, как IDD2024, крайне важны для того, чтобы помочь каждому региону воплотить амбиции в реальность", - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан примет 29-ую сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в ноябре.