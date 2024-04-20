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В Германии обсудят подготовку Азербайджана к COP29

В Германии обсудят подготовку Азербайджана к COP29 Подготовка Азербайджана к COP29 будет обсуждаться в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога, который пройдет 25-26 апреля в Берлине.
COP29
20 апреля 2024 г. 14:31
В Германии обсудят подготовку Азербайджана к COP29

Подготовка Азербайджана к COP29 будет обсуждаться в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога, который пройдет 25-26 апреля в Берлине.

Как сообщает Report, диалог соберет высокопоставленных представителей примерно из 40 стран для обсуждения конкретных шагов по преодолению климатического кризиса и укрепления доверия как в многосторонних переговорах по климату, так и между странами.

Основное внимание на мероприятии будет уделено темам в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s preparation for COP29 to be discussed in Germany
Версия на азербайджанском языке Almaniyada Azərbaycanın COP29-a hazırlığı müzakirə olunacaq

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