В Германии обсудят подготовку Азербайджана к COP29

Подготовка Азербайджана к COP29 будет обсуждаться в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога, который пройдет 25-26 апреля в Берлине.

Подготовка Азербайджана к COP29 будет обсуждаться в рамках 15-го Петерсбергского климатического диалога, который пройдет 25-26 апреля в Берлине.

Как сообщает Report, диалог соберет высокопоставленных представителей примерно из 40 стран для обсуждения конкретных шагов по преодолению климатического кризиса и укрепления доверия как в многосторонних переговорах по климату, так и между странами.

Основное внимание на мероприятии будет уделено темам в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре 2024 года.