О нас

В делегацию США на COP29 вошли представители свыше 20 ведомств

В делегацию США на COP29 вошли представители свыше 20 ведомств В делегацию США на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, войдут представители более 20 министерств, агентств и организаций.
COP29
1 ноября 2024 г. 01:54
В делегацию США на COP29 вошли представители свыше 20 ведомств

В делегацию США на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, войдут представители более 20 министерств, агентств и организаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Государственного департамента

Согласно информации, американских делегатов возглавит старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста.

В состав делегации США также вошли следующие высокопоставленные лица:

- министр сельского хозяйства Томас Вилсэк;
- министр энергетики Дженнифер Грэнхолм;
- помощник президента и национальный советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди;
- глава Совета Белого дома по качеству окружающей среды Бренда Мэлори;
- заместитель министра энергетики Дэвид Тёрк;
- исполняющая обязанности заместителя министра внутренних дел Лора Дэниел-Дэвис;
- исполняющая обязанности замглавы Агентства по охране окружающей среды Джейн Нисида;
- заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований, доктор философии Рик Спинрад;
- заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В состав делегации США также войдет широкий круг других американских правительственных чиновников, работающих над вопросами взаимосвязи изменения климата с вооруженными конфликтами, финансами, продовольственной безопасностью, гендерными вопросами, глобальным здравоохранением, торговлей и инвестициями, молодежными проблемами и другими темами", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке COP29-da iştirak edəcək ABŞ nümayəndə heyətinin tərkibi məlum olub

Самое важное

В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi