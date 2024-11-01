В делегацию США на COP29 вошли представители свыше 20 ведомств

В делегацию США на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, войдут представители более 20 министерств, агентств и организаций.
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Согласно информации, американских делегатов возглавит старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста.
В состав делегации США также вошли следующие высокопоставленные лица:
- министр сельского хозяйства Томас Вилсэк;
- министр энергетики Дженнифер Грэнхолм;
- помощник президента и национальный советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди;
- глава Совета Белого дома по качеству окружающей среды Бренда Мэлори;
- заместитель министра энергетики Дэвид Тёрк;
- исполняющая обязанности заместителя министра внутренних дел Лора Дэниел-Дэвис;
- исполняющая обязанности замглавы Агентства по охране окружающей среды Джейн Нисида;
- заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований, доктор философии Рик Спинрад;
- заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
"В состав делегации США также войдет широкий круг других американских правительственных чиновников, работающих над вопросами взаимосвязи изменения климата с вооруженными конфликтами, финансами, продовольственной безопасностью, гендерными вопросами, глобальным здравоохранением, торговлей и инвестициями, молодежными проблемами и другими темами", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.