В делегацию США на COP29 вошли представители свыше 20 ведомств

В делегацию США на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, войдут представители более 20 министерств, агентств и организаций.

В делегацию США на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, войдут представители более 20 министерств, агентств и организаций.

Как сообщает Report , об этом говорится в пресс-релизе на сайте Государственного департамента

Согласно информации, американских делегатов возглавит старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста.

В состав делегации США также вошли следующие высокопоставленные лица:

- министр сельского хозяйства Томас Вилсэк;

- министр энергетики Дженнифер Грэнхолм;

- помощник президента и национальный советник Белого дома по вопросам климата Али Заиди;

- глава Совета Белого дома по качеству окружающей среды Бренда Мэлори;

- заместитель министра энергетики Дэвид Тёрк;

- исполняющая обязанности заместителя министра внутренних дел Лора Дэниел-Дэвис;

- исполняющая обязанности замглавы Агентства по охране окружающей среды Джейн Нисида;

- заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований, доктор философии Рик Спинрад;

- заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В состав делегации США также войдет широкий круг других американских правительственных чиновников, работающих над вопросами взаимосвязи изменения климата с вооруженными конфликтами, финансами, продовольственной безопасностью, гендерными вопросами, глобальным здравоохранением, торговлей и инвестициями, молодежными проблемами и другими темами", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.