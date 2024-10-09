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В Баку завтра стартует Предварительная конференция перед СОР29

В Баку завтра стартует Предварительная конференция перед СОР29 В Баку 10 октября состоится Предварительная конференция сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).
COP29
9 октября 2024 г. 13:16
В Баку завтра стартует Предварительная конференция перед СОР29

В Баку 10-11 октября пройдет Предварительная конференция сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

Как передает Report со ссылкой на организаторов мероприятия, конференция называется "Усиление амбиций и обеспечение действий".

Церемония открытия пройдет с участием назначенного президента СОР29 Мухтара Бабаева, президента СОР28 Султана Аль-Джабера, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед, исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила и председателя вспомогательного органа по исполнению (SBI) Набиля Мунира.

В рамках панельных дискуссий будут обсуждаться способы достижения успешного результата СОР29.

Мероприятие продлится два дня и будет проводиться в Центре Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке Pre-COP29 conference to start in Baku tomorrow

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