В Баку завершился ночной мониторинг по управлению транспортом в рамках подготовки к COP29

В Баку успешно завершился ночной мониторинг по управлению транспортом в целях организации бесперебойного и безопасного дорожного движения в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая про

В Баку успешно завершился ночной мониторинг по управлению транспортом в целях организации бесперебойного и безопасного дорожного движения в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

В рамках мониторинга, проведенного Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана, 20 октября с 02:30 до 04:00 было протестировано движение соответствующих транспортных средств в направлении различных мест размещения гостей в центре столицы, Международного аэропорта Гейдар Алиев и места проведения мероприятия.

Напомним, что водители заранее были проинформированы о плановом мониторинге. Отмечалось, что на время упомянутых мероприятий будет ограничено движение транспорта по Аэропортовскому шоссе, проспектах Гейдара Алиева и Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят, Лермонтова, Микаила Гусейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина и Мехди Гусейна.