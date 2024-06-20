В Баку в рамках встречи высокого уровня обсудили вопросы продовольственной безопасности

На проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" проходит панельная дискуссия на тему "Особый случай продовольственного и сельскохозяйственного сектора".

В Баку в рамках 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" проходит панельная дискуссия, посвященная продовольственной безопасности и сфере сельского хозяйства.

Как сообщает Report, в ходе панельных дискуссий заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова отметила, что сельскохозяйственный сектор Азербайджана сталкивается со значительными рисками, связанными с изменением климата: колебания температуры, характер выпадения осадков, рост числа экстремальных погодных явлений.

По ее словам, государство ведет активную работу по обеспечению роста сельскохозяйственного сектора, поскольку в Азербайджане сельское хозяйство играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

"Наша цель - улучшить продовольственную безопасность страны и благосостояние сельских общин. В частности, сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении продбезопасности. Это важно и для Азербайджана. Все фермеры должны изменить свой подход. Мы должны перестать бороться с природой и работать с ней", - сказала она.

Замминистра также подчеркнула, что в преддверии климатической конференции COP29 будут представлены дополнительные меры для развития вышеупомянутых секторов.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в свою очередь призвал серьезно заняться продовольственным сектором, поскольку около 10% населения планеты страдает от голода.

Бывший президент Черногории Филип Вуянович, выступая в ходе панельных дискуссий, подчеркнул, что было правильным решением выбрать Азербайджан местом проведения 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Азербайджан в состоянии помочь с опытом управления данного сектора, что, я думаю, могло бы стать очень интересной задачей для COP29. Желаю успеха в проведении данного мероприятия и уверен, что оно пройдет на самом высоком уровне", - подчеркнул Вуянович.

Бывший генеральный директор Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО), член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз аль-Тувейджри также добавил, что COP29 обречен на успех по причине того, что "данное мероприятие пройдет в стране с большими возможностями".