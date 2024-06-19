В Баку в рамках встречи высокого уровня обсудили влияние изменения климата на водные ресурсы и биоразнообразие

Участники проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в ходе панельной дискуссии обсудили влияние изменения климата на водные ресурсы, биоразнообразие и продовольственную безопасностью.

Участники проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в ходе панельной дискуссии обсудили влияние изменения климата на водные ресурсы, биоразнообразие и продовольственную безопасностью.

Как передает Report, председатель 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши отметил, что из-за изменения климата, чрезмерного загрязнения окружающей среды кардинально изменились закономерности гидрологического цикла.

"В виду климатических изменений за последние 25 лет 90% крупных стихийных бедствий, связанных с погодой, были вызваны именно водой", - сказал он.

Для успеха климатической конференции в Баку одним из предложений команде председательства стало создание

специальной группы для голосования по проблемам и резолюциям на COP29.

Бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич, в свою очередь отметил, что для успеха в любом деле, будь то борьба с изменением климата или предотвращение войн, необходимо исходить из принципа человечности.

"Если нам удастся привнести больше человечности в наш процесс принятия решений, если нам удастся изменить способ или установить внешние цели и приоритеты, все это поможет нам достичь поставленных целей", - сказал Габурич.