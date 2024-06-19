В Баку в рамках встречи высокого уровня обсудили адаптацию и устойчивость к изменениям климата

Участники проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в ходе панельных дискуссий обсудили вопросы смягчения последствий, адаптации и устойчивости к климатическим изменениям.

Участники проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в ходе панельных дискуссий обсудили вопросы смягчения последствий, адаптации и устойчивости к климатическим изменениям.

Как передает Report, модератором сессии выступила специальный посланник Королевства Марокко по вопросам изменения климата Хакима Эль Хаит, руководитель секретариата организационного комитета COP29, заведующий сектором управления внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, бывший президент Хорватии (2010 - 2015 гг) Иво Йосипович, а также бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер.

Участники мероприятия обсудили вопросы подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, говорили о важности скорейшего решения проблемы климатических последствий и их влияния на жизнь будущих поколений.

Заведующий сектором управления внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы подчеркнул, что команда COP29 надеется на то, что конференция в Баку сможет оказать существенное влияние на борьбу с изменением климата.

Маймуна Мохд Шариф заявила, что города играют важную роль в инновациях и развитии, подчеркнув, что необходимо установить "мир" с окружающей средой.

Иво Йосипович в своем выступлении отметил, что страны Запада не осознают или не хотят понимать проблемы развивающихся стран, вызванные изменением климата.

"Думаю, что COP29 - одно из самых важных событий текущего года. В рамках этого мероприятия мы определяем наше будущее, обсуждаем проблемы, с которыми сталкивается планета, какие шаги мы должны предпринять для нашего будущего. Мои ожидания от климатической конференции в Баку очень высоки", - подчеркнул он.