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В Баку в рамках COP29 созданы стенды "Дома торговли и инвестиций"

В Баку в рамках COP29 созданы стенды "Дома торговли и инвестиций" При организации Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в партнерстве со Всемирной торговой организацией, Конференцией ООН по торговле и развитию, Международным торговым центром и Международной торговой палатой в Баку
COP29
13 ноября 2024 г. 12:15
В Баку в рамках COP29 созданы стенды Дома торговли и инвестиций

При организации Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в партнерстве со Всемирной торговой организацией, Конференцией ООН по торговле и развитию, Международным торговым центром и Международной торговой палатой в Баку созданы стенды "Дома торговли и инвестиций".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, стенды организованы в Голубой и Зеленой зонах COP29.

На указанной территории Министерство экономики и входящие в его структуру учреждения организуют различные мероприятия и встречи, предоставляется информация о бизнес-среде Азербайджана, механизмах поддержки инвесторов, инвестиционных проектах и т.д.

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Версия на английском языке ФотоTrade and Investment House stands established at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29 çərçivəsində "Ticarət və İnvestisiya Evi” stendləri yaradılıb

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