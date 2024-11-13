В Баку в рамках COP29 созданы стенды "Дома торговли и инвестиций"

При организации Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в партнерстве со Всемирной торговой организацией, Конференцией ООН по торговле и развитию, Международным торговым центром и Международной торговой палатой в Баку

При организации Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в партнерстве со Всемирной торговой организацией, Конференцией ООН по торговле и развитию, Международным торговым центром и Международной торговой палатой в Баку созданы стенды "Дома торговли и инвестиций".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, стенды организованы в Голубой и Зеленой зонах COP29.

На указанной территории Министерство экономики и входящие в его структуру учреждения организуют различные мероприятия и встречи, предоставляется информация о бизнес-среде Азербайджана, механизмах поддержки инвесторов, инвестиционных проектах и т.д.