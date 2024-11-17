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В Баку в рамках COP29 обсуждены вопросы вынужденного переселения и миграции из-за изменения климата

В Баку в рамках COP29 обсуждены вопросы вынужденного переселения и миграции из-за изменения климата На COP29 в Баку в рамках второго дня Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, прошла сессия "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением
COP29
17 ноября 2024 г. 16:45
В Баку в рамках COP29 обсуждены вопросы вынужденного переселения и миграции из-за изменения климата

На COP29 в Баку в рамках второго дня Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, прошла сессия "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением климата".

Как сообщает Report, были обсуждены возможности парламентов по продвижению стратегий защиты вынужденных переселенцев и мигрантов.

Старший сотрудник по вопросам политики, специальный советник Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Мишель Йонетани заявила, что изменение климата негативно влияет на уязвимую группу людей:

"В настоящее время более 100 млн человек являются вынужденными переселенцами. Сюда входят как люди, покинувшие свои дома из-за конфликтов, так и те, кто страдает от изменения климата. Люди вынуждены покидать свои дома", - отметила она.

По словам Йонетани, парламентарии должны услышать голоса этих людей и принять меры.

Представитель Refugees International Айоо Хеллен отметила, что климатическая катастрофа реальна и больше всего влияет на людей с низким уровнем дохода.

"Многие сегодня рискуют стать беженцами из-за изменений климата. Каждый год мы обсуждаем климатические проблемы, но ничего не предпринимается. Обсуждения все еще продолжаются. Эти катастрофы происходят. Нам пора переходить от слов к делу. Пока мы обсуждаем, катастрофа надвигается все ближе", - сказала Хеллен.

Член Палаты представителей Таиланда Санибан Буабан сказал, что наиболее пострадавшими от климатических проблем являются также фермеры.

"Увеличение масштабов и числа наводнений, а также засуха очень серьезно влияют на сельское хозяйство. По этой причине фермеры переезжают в города и происходит вынужденная урбанизация. На севере и юге Таиланда часто происходят климатические катастрофы. Во многих случаях разрушается инфраструктура, и живущие там люди вынуждены переселяться. 30% нашего населения живет в зонах риска", - подчеркнул он.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim dəyişikliyi səbəbindən yaranan məcburi köçkünlük məsələsi müzakirə edilib

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