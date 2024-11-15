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В Баку учреждена программа партнерства в области ВИЭ в Центральной Азии

В Баку учреждена программа партнерства в области ВИЭ в Центральной Азии Министерство энергетики Азербайджана совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредило программу под названием "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA).
COP29
15 ноября 2024 г. 09:38
В Баку учреждена программа партнерства в области ВИЭ в Центральной Азии

Министерство энергетики Азербайджана совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредило программу под названием "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA).

Как сообщает Report, программа учреждена в рамках Инвестиционного форума по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29.

Ее целью является ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в регионе и содействие зеленой индустриализации.

Помимо Азербайджана, в форуме приняли участие министры и заместители министров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке “Mərkəzi Asiyada Sürətləndirilmiş Bərpa Olunan Enerji Tərəfdaşlığı” proqramı təsis edilib

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