В Баку учреждена программа партнерства в области ВИЭ в Центральной Азии

В Баку учреждена программа партнерства в области ВИЭ в Центральной Азии

Министерство энергетики Азербайджана совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредило программу под названием "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA).

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Министерство энергетики Азербайджана совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредило программу под названием "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA). Как сообщает Report, программа учреждена в рамках Инвестиционного форума по энергетическому переходу в Центральной Азии в рамках COP29. Ее целью является ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в регионе и содействие зеленой индустриализации. Помимо Азербайджана, в форуме приняли участие министры и заместители министров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ. Подпишитесь на наш Telegram канал