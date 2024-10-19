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В Баку тестируют маршруты передвижения специальных автомобилей COP29

В Баку тестируют маршруты передвижения специальных автомобилей COP29
COP29
19 октября 2024 г. 12:29
В Баку тестируют маршруты передвижения специальных автомобилей COP29

В рамках подготовки к климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, проводятся мониторинги по управлению транспортом с целью бесперебойной и безопасной организации дорожного движения во время мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

В рамках мониторинга сегодня с 11:00 до 15:30 тестируется движение автобусов и специальных автомобилей COP29 по направлениям Центр Гейдара Алиева и Международный аэропорт Гейдара Алиева, а также местам проживания участников конференции.

К мониторинговым мероприятиям, проводимым Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана, привлечено более 20 автомобилей и 15 автобусов.

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Версия на английском языке Baku testing specia vehicle routes in preparation for COP29
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29-a məxsus xüsusi avtomobillərin hərəkəti test edilir

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