В Баку тестируют маршруты передвижения специальных автомобилей COP29

В рамках подготовки к климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября этого года, проводятся мониторинги по управлению транспортом с целью бесперебойной и безопасной организации дорожного движения во время мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

В рамках мониторинга сегодня с 11:00 до 15:30 тестируется движение автобусов и специальных автомобилей COP29 по направлениям Центр Гейдара Алиева и Международный аэропорт Гейдара Алиева, а также местам проживания участников конференции.

К мониторинговым мероприятиям, проводимым Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана, привлечено более 20 автомобилей и 15 автобусов.