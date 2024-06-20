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В Баку стартовал второй день встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее"

В Баку стартовал второй день встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" В Баку стартовал второй день 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".
COP29
20 июня 2024 г. 09:59
В Баку стартовал второй день встречи высокого уровня Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее

В Баку стартовал второй день 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Как сообщает Report, второй день мероприятия включает четыре панельные дискуссии, в рамках которых будут обсуждены роль науки, технологий и инноваций в климатических изменениях, ситуация в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, а также вопросы финансирования.

Напомним, что 19 июня в ходе первого дня мероприятия состоялись три панельные дискуссии, в ходе которых были обсуждены вопросы смягчения последствий, адаптации и устойчивости к климатическим изменениям, а также их влияние на водные ресурсы, биоразнообразие и продовольственную безопасностью.

Заседание продолжит свою работу завтра в Зангилане.

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Версия на английском языке ФотоDay 2 of 29th High-Level Meeting themed “Pathway to COP29: Sustainable and Resilient Future” kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “COP29-a aparan yol: Dayanıqlı və davamlı gələcək” mövzusunda 29-cu yüksək səviyyəli görüş davam edir

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