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В Баку стартовал саммит по государственно-частному партнерству для устойчивого развития

В Баку стартовал саммит по государственно-частному партнерству для устойчивого развития В рамках инициативы "29 бесед о климате: Путь к COP29" Организация Объединенных Наций в Азербайджане и PwC Azerbaijan организовали саммит по вопросам экологии, социальной политики и управления (ESG) на тему "Государственно-частное партнерство для устойчив
COP29
3 июля 2024 г. 10:06
В Баку стартовал саммит по государственно-частному партнерству для устойчивого развития

В рамках инициативы "29 бесед о климате: Путь к COP29" Организация Объединенных Наций в Азербайджане и PwC Azerbaijan организовали саммит по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на тему "Государственно-частное партнерство для устойчивого развития".

Как передает Report, саммит пройдет в течение двух дней.

“В настоящее время очень важно,чтобы мы нашли общие решения, которые расширят возможности каждого в борьбе с изменением климата. Наше участие и уроки, которые мы извлечем из этого саммита, будут определять планы на будущее. Наше видение COP29 заключается в том, чтобы повысить амбициозность и обеспечить возможность принятия мер на инклюзивной и прозрачной основе. Азербайджан работает над оказанием поддержки всем сторонам в повышении их амбиций с помощью их национальных планов действий в области климата, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности",- сказал в видеообращении к участникам саммита министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Министр подчеркнул, что председательство на COP29 позволит сосредоточить внимание на других важных для всех сторон вопросах.

“Сюда входят вопросы биоразнообразия, устойчивого сельского хозяйства, водных ресурсов, науки, технологий и инноваций, устойчивой урбанизации и здравоохранения”, - пояснил он.

По словам Бабаева, Азербайджан работает над тем, чтобы дать возможность действовать, согласовав справедливую и амбициозную новую цель в области финансирования борьбы с изменением климата, доработав Статью 6 Конвенции, укрепив глобальные финансовые институты и обеспечив приверженность частного сектора действиям в области изменения климата.

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Версия на английском языке ФотоSummit on public-private partnerships for sustainable dev't kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Dayanıqlı inkişaf naminə dövlət-özəl tərəfdaşlıq sammiti işə başlayıb

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