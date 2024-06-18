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В Баку стартовал глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего"

В Баку стартовал глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего" В Баку стартовал ежегодно проводимый перед COP глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего".
COP29
18 июня 2024 г. 09:35
В Баку стартовал глобальный саммит Прогнозирование здорового будущего

В Баку стартовал ежегодно проводимый перед COP глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего".

Как сообщает Report, целью саммита является сохранение и расширение достижений в области здравоохранения в условиях изменения климата.

Саммит собрал мировых лидеров в области здравоохранения, климата и развития.

На открытии мероприятия выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев и главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил с видеообращением.

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Версия на английском языке ФотоForecasting Healthy Futures Global Summit kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Sağlam Gələcəklərin Proqnozlaşdırılması” qlobal sammiti işə başlayıb

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