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В Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН

В Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН В Баку открылся форум по климатической деятельности, организованный молодежной организацией Движения Неприсоединения.
COP29
20 июня 2024 г. 10:06
В Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН

В Баку стартовал форум по климатической деятельности, организованный молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН).

Как передает Report, на церемонии открытия мероприятия был продемонстрирован видеоролик о значимости борьбы с климатическими изменениями.

“Сегодня мы моделируем новую норму [в вопросе борьбы с климатическими изменениями]. Мы поняли, эта борьба требует вовлечения всех слоев населения, включая молодежь и детей. Для молодых людей крайне важно участвовать в решении глобальных проблем",- сказала Молодежный защитник климата, генеральный секретарь молодежной организации ДН Лейла Гасанова, открывая мероприятие.

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Версия на английском языке ФотоClimate forum of NAM youth organization kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi üzrə fəaliyyətinə dair forum başlayıb

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