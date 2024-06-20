В Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН

В Баку открылся форум по климатической деятельности, организованный молодежной организацией Движения Неприсоединения.

В Баку стартовал форум по климатической деятельности, организованный молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН).

Как передает Report, на церемонии открытия мероприятия был продемонстрирован видеоролик о значимости борьбы с климатическими изменениями.

“Сегодня мы моделируем новую норму [в вопросе борьбы с климатическими изменениями]. Мы поняли, эта борьба требует вовлечения всех слоев населения, включая молодежь и детей. Для молодых людей крайне важно участвовать в решении глобальных проблем",- сказала Молодежный защитник климата, генеральный секретарь молодежной организации ДН Лейла Гасанова, открывая мероприятие.