В Баку создан Форум климатически устойчивых сел ОТГ

В рамках COP29 на Министерской сессии по климатически устойчивым умным селам Организации тюркских государств был создан Форум климатически устойчивых сел.

В рамках COP29 на Министерской сессии по климатически устойчивым умным селам Организации тюркских государств был создан Форум климатически устойчивых сел.

Как сообщает Report, стороны подписали соответствующее соглашение.

Документ предусматривает создание возможностей для обмена опытом по адаптации к климату в тюркском регионе, оценке проблем и укреплению возможностей сельских общин для повышения устойчивости к климатическим изменениям.

На мероприятии стороны обменялись лучшими практиками по развитию сельских территорий, инициативам "умное село" и устойчивым сельским проектам.