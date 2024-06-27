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В Баку состоялось открытие Информационного центра COP29

В Баку состоялось открытие Информационного центра COP29 В Баку открылся для посетителей Информационный центр COP29, призванный содействовать просвещению населения о глобальной климатической конференции, которая пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября этого года.
COP29
27 июня 2024 г. 20:40
В Баку состоялось открытие Информационного центра COP29

В Баку открылся для посетителей Информационный центр COP29, призванный содействовать просвещению населения о глобальной климатической конференции, которая пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября этого года.

Как сообщает Report, в церемонии открытия, состоявшейся на Бакинском бульваре при поддержке Управления Приморского бульвара, приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен и другие официальные лица.

Представители Центра предоставили гостям подробную информацию о его деятельности, продемонстрировали различные цифровые ресурсы, организованные в различных тематических зонах, а также интерактивные инсталляции, демонстрирующие последствия изменения климата и важность смягчения этих последствий.

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Версия на английском языке ФотоBaku inaugurates COP29 Information Center: A beacon of climate education
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Məlumat Mərkəzi ziyarətçilərin istifadəsinə verilib

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