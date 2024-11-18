В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство национального образования Турции.
Встреча состоялась в рамках визита турецкого министра в Баку для участия в климатической конференции COP29.
"Турция продолжит развивать крепкое сотрудничество с Азербайджаном во всех областях, в том числе в сфере образования. Искренне благодарю своего коллегу Эмина Амруллаева за радушное гостеприимство", - написал Текин по итогам встречи в соцсети "Х".