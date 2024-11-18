В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции

В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина.

В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство национального образования Турции.

Встреча состоялась в рамках визита турецкого министра в Баку для участия в климатической конференции COP29.

"Турция продолжит развивать крепкое сотрудничество с Азербайджаном во всех областях, в том числе в сфере образования. Искренне благодарю своего коллегу Эмина Амруллаева за радушное гостеприимство", - написал Текин по итогам встречи в соцсети "Х".

