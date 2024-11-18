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В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции

В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина.
COP29
18 ноября 2024 г. 20:50
В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции

В Баку состоялась встреча министров образования Азербайджана и Турции Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство национального образования Турции.

Встреча состоялась в рамках визита турецкого министра в Баку для участия в климатической конференции COP29.

"Турция продолжит развивать крепкое сотрудничество с Азербайджаном во всех областях, в том числе в сфере образования. Искренне благодарю своего коллегу Эмина Амруллаева за радушное гостеприимство", - написал Текин по итогам встречи в соцсети "Х".

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish ministers of education meet in Baku

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