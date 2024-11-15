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Минэкономики: Портал зеленого роста начнет функционировать в 2025 году

Минэкономики: Портал зеленого роста начнет функционировать в 2025 году В Баку в рамках COP29 состоялась презентация "Портала зеленого роста", разработанного на основе сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета США.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:57
Минэкономики: Портал зеленого роста начнет функционировать в 2025 году

Бесплатный "Портал зеленого роста" начнет функционировать в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

По информации ведомства, в Баку в рамках COP29 состоялась презентация данного портала, разработанного на основе сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета США.

На мероприятии, в котором приняли участие представители государственного и частного секторов, международных организаций, бизнес-ассоциаций, академических кругов и финансовых институтов, была предоставлена всесторонняя информация о портале, также состоялся обмен мнениями по различным вопросам климатической повестки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Yaşıl artım portalı” təqdim edilib

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