Минэкономики: Портал зеленого роста начнет функционировать в 2025 году

В Баку в рамках COP29 состоялась презентация "Портала зеленого роста", разработанного на основе сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета США.

Бесплатный "Портал зеленого роста" начнет функционировать в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

По информации ведомства, в Баку в рамках COP29 состоялась презентация данного портала, разработанного на основе сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета США.

На мероприятии, в котором приняли участие представители государственного и частного секторов, международных организаций, бизнес-ассоциаций, академических кругов и финансовых институтов, была предоставлена всесторонняя информация о портале, также состоялся обмен мнениями по различным вопросам климатической повестки.