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В Баку прошло мероприятие "Малый и средний бизнес, устойчивый к изменению климата"

В Баку прошло мероприятие "Малый и средний бизнес, устойчивый к изменению климата" 13:53
COP29
16 ноября 2024 г. 14:13
В Баку прошло мероприятие Малый и средний бизнес, устойчивый к изменению климата

В Баку в рамках COP29 прошло мероприятие под названием "Малый и средний бизнес, устойчивый к изменению климата".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, а также представители других частных и государственных структур.

На мероприятии была подчеркнута важность вовлечения МСБ к "зеленому переходу". Отмечено, что переход МСБ к "зеленой экономике" влияет на всю экономику, и что МСБ являются основной движущей силой цепочки поставок в мире. Они составляют 90% экономики ряда стран.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества между МСБ в борьбе с изменением климата и более активного их вовлечения этот в процесс.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “İqlim Dəyişikliyinə Dayanıqlı Kiçik və Orta Bizneslər” adlı tədbir keçirilib

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