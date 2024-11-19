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В Баку прошли панельные обсуждения по финансированию трансформации агропродовольственной системы

В Баку прошли панельные обсуждения по финансированию трансформации агропродовольственной системы 17:02
COP29
19 ноября 2024 г. 17:49
В Баку прошли панельные обсуждения по финансированию трансформации агропродовольственной системы

В рамках COP29 в Баку состоялось панельное обсуждение на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов отметил, что фермерам необходима всесторонняя поддержка для адаптации к климатическим изменениям, обеспечения эффективности и устойчивости хозяйств. По его словам, поддержка фермеров в применении новых технологий и климатически разумных практик имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

Главный специалист по природным ресурсам Управления по изменению климата, окружающей среде и биоразнообразию ФАО Марсиаль Берну, глобальный директор Всемирного банка по сельскому хозяйству Шобха Шетти и глобальный руководитель Всемирного банка по климатически оптимизированному сельскому хозяйству Билл Саттон и др. поделились своими взглядами на планирование изменения климата, реализацию, мониторинг и отчетность для повышения климатической устойчивости, адаптацию к изменению климата и смягчение последствий, состояние климатического финансирования агропродовольственных систем, цели и возможности, трансформацию агропродовольственной системы со значительным сокращением выбросов.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по различным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda aqro-ərzaq sisteminin transformasiyasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı panel müzakirələr olub

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