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В Баку прошли обсуждения на тему "Роль высшего образования в климатических переходах"

В Баку прошли обсуждения на тему "Роль высшего образования в климатических переходах" В рамках Бакинской климатической недели в Университете ADA состоялась сессия "Роль высшего образования в климатических переходах", где прошло обсуждение по теме "Сеть азербайджанских университетов по изменению климата".
COP29
3 октября 2024 г. 12:45
В Баку прошли обсуждения на тему Роль высшего образования в климатических переходах

В рамках Бакинской климатической недели в Университете ADA состоялась сессия "Роль высшего образования в климатических переходах", где прошло обсуждение по теме "Сеть азербайджанских университетов по изменению климата".

Как сообщает Report, на сессии присутствовали министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, директор British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиева, директор по стратегии Кембриджского университета Стефан Дэвидсон и куратор Бакинской климатической недели посол Малини Мехра, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев и другие гости.

В ходе обсуждений были высказаны предложения по взаимодействию университетов в деятельности по проблемам климата, повышению осведомленности молодежи и детей об изменении климата.

Участники сессии обратили внимание на опыт международных высших учебных заведений в этой области и подчеркнули, что существующие шаги могут быть применены в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "İqlim keçidlərində ali təhsilin rolu" mövzusunda müzakirələr aparılıb

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