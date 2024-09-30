В Баку прошла сессия, посвященная урбанизации и водной безопасности

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия "Города/урбанизированная среда", "Водная безопасность".

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия "Города/урбанизированная среда", "Водная безопасность".

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждена тема устойчивого градостроительства в борьбе с изменением климата.

В рамках сессии выступили специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев, заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития Линн О’Грэйди, сопредседатель Глобальной инициативной группы повестки деятельности COP29 Эльмар Мамедов.

По итогам панельной сессии между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Международной финансовой корпорацией был подписан Меморандум о взаимопонимании "О сотрудничестве в разработке Дорожной карты концепции развития “зеленых” зданий" в Азербайджане.