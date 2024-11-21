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В Баку прошла панельная дискуссия по достижению устойчивости агропродовольственных систем

В Баку прошла панельная дискуссия по достижению устойчивости агропродовольственных систем В рамках COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Достижение устойчивости агропродовольственных систем путем борьбы с изменением климата и мер по взаимному управлению системой Вода-Энергия-Продовольствие-Экосистема (WEFE)".
COP29
21 ноября 2024 г. 12:54
В Баку прошла панельная дискуссия по достижению устойчивости агропродовольственных систем

В рамках COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Достижение устойчивости агропродовольственных систем путем борьбы с изменением климата и мер по взаимному управлению системой Вода-Энергия-Продовольствие-Экосистемы (WEFE)".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, мероприятие состоялось в павильоне Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Голубой зоне.

На мероприятии обсуждались стратегии достижения устойчивых агропродовольственных систем, передовые практики, политические рамки и технологические инновации, поддерживающие устойчивое и правильное управление водными, энергетическими и продовольственными ресурсами в условиях климатического кризиса.

Модератором панельной дискуссии выступил эксперт ИСЕСКО по сектору науки и окружающей среды Фахман Фатхуррахман.

На мероприятии выступили заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова, федеральный министр науки и технологий Пакистана Рана Танвир Хусейн, заместитель генерального секретаря Союза для Средиземноморья (UfM) Грамменос Мастрожени, а также другие официальные лица и эксперты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Aqroərzaq sistemlərinin dayanıqlığına nail olunması" mövzusunda panel müzakirələr keçirilib

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