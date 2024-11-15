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В Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования

В Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования В Баку в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Углеродное ценообразование: существующие проблемы и новые стратегии".
COP29
15 ноября 2024 г. 15:18
В Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования

В Баку в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Углеродное ценообразование: существующие проблемы и новые стратегии".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС), на мероприятии обсуждены эффективные методы борьбы с выбросами углерода.

Глава ГНС Орхан Назарли назвал углеродное ценообразование одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с глобальным изменением климата.

На дискуссии, модератором которой являлась заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Фабриция Лапекорелла, также обсуждены наиболее фундаментальные факторы, вызывающие глобальное потепление и изменение климата.

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Версия на английском языке ФотоPanel discussion on carbon pricing held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Karbon qiymətqoyma" mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib

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