В Баку прошла панельная дискуссия на тему углеродного ценообразования

В Баку в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Углеродное ценообразование: существующие проблемы и новые стратегии".
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС), на мероприятии обсуждены эффективные методы борьбы с выбросами углерода.
Глава ГНС Орхан Назарли назвал углеродное ценообразование одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с глобальным изменением климата.
На дискуссии, модератором которой являлась заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Фабриция Лапекорелла, также обсуждены наиболее фундаментальные факторы, вызывающие глобальное потепление и изменение климата.