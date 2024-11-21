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В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Диалог для климатических действий"

В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Диалог для климатических действий" Директор Центра аграрных исследований Азербайджана Рашад Гусейнов принял участие в панельной дискуссии "Диалог для климатических действий: без воды нет продовольственной безопасности", организованной Межамериканским институтом сотрудничества в области сел
COP29
21 ноября 2024 г. 11:37
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Диалог для климатических действий

Директор Центра аграрных исследований Азербайджана Рашад Гусейнов принял участие в панельной дискуссии "Диалог для климатических действий: без воды нет продовольственной безопасности", организованной Межамериканским институтом сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) в рамках COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, он рассказал о проводимой в Азербайджане работе в области управления оросительной водой.

Директор отметил, что водохранилища и оросительные каналы в стране строятся и ремонтируются за счет государственных средств. В последние годы создаются новые водохранилища для обеспечения растущей потребности в воде, ведутся работы по доставке воды через закрытые каналы и трубы для экономии воды.

Гусейнов также подчеркнул, что государство поощряет использование современных водосберегающих оросительных систем в сельском хозяйстве и оказывает поддержку в их установке. Фермеры для установки современных оросительных систем оплачивают только 20% от общей суммы в качестве аванса, 40% покрывает государство, а на оставшуюся сумму предоставляются беспроцентные кредиты сроком на 5 лет и субсидии.

На мероприятии также обсуждены проблемы нехватки воды, решения в области доступа к воде, производства продовольствия, продовольственной безопасности, биоразнообразия, устойчивости к изменению климата и снижения риска стихийных бедствий.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “İqlim fəaliyyəti üçün dialoq" adlı panel müzakirələr keçirilib

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