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В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Агропродовольственное наследие от COP к COP"

В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Агропродовольственное наследие от COP к COP" В рамках COP29 в "День продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов" продолжается обсуждение темы изменения климата и климатически оптимизированного сельского хозяйства. На восьмой день международной климатической конференции прошла панельная дис
COP29
19 ноября 2024 г. 13:21
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Агропродовольственное наследие от COP к COP

В рамках COP29 в "День продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов" продолжается обсуждение темы изменения климата и климатически оптимизированного сельского хозяйства. На восьмой день международной климатической конференции прошла панельная дискуссия на тему "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей".

Как сообщает Report, на мероприятии в Голубой зоне обсуждались глобальные климатические обязательства.

Модератором панельной дискуссии выступил директор Офиса по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Каве Захеди.

На мероприятии выступили министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, заместитель госсекретаря в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Мэри Криг, министр по изменению климата и окружающей среды ОАЭ Амна Аль-Дахак и другие официальные лица.

В ходе выступлений было отмечено, что конференции COP уделяют все больше внимания агропродовольственным системам как важному сектору для борьбы с изменением климата и адаптации к его последствиям, также подчеркнута важность выполнения глобальных климатических обязательств.

Далее панельная дискуссия продолжилась в формате вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “COP-dan COP-a aqrar-qida irsləri" mövzusunda panel müzakirələr keçirilib

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