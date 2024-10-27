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В Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом в рамках подготовки к COP29

В Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом в рамках подготовки к COP29 В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом.
COP29
27 октября 2024 г. 06:13
В Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом в рамках подготовки к COP29

В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом.

Как сообщает Report, в ночь на 27 октября с 02:30 до 05:30 состоялись масштабные мероприятия по отработке действий на проспектах Гейдара Алиева, Истиглалият, Наримана Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Азадлыг и Нефтчиляр, на улицах Лермонтова, Теймура Эльчина, Ниязи, Низами, Юсифа Сафарова, Микаила Усейнова, Рашида Бейбутова, Хагани Рустамова, Пушкина, Абдуллы Шаига, Низами, Измир, Бакиханова, а также на Мардакянском, Зыхском и Аэропортовском шоссе.

Процесс был совместно реализован Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Агентством наземного транспорта Азербайджана и Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинских территориальных подразделений.

В ходе мониторинга, проведенного в соответствии с транспортными планом и маршрутом мероприятия, были успешно отработаны различные сценарии по нескольким маршрутам с привлечением автобусов COP29, а также машин скорой помощи и пожарных автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29-la bağlı nəqliyyatın idarə edilməsi üzrə gecə monitorinqləri başa çatıb

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