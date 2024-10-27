В Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом в рамках подготовки к COP29

В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом.
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Процесс был совместно реализован Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Агентством наземного транспорта Азербайджана и Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинских территориальных подразделений.
В ходе мониторинга, проведенного в соответствии с транспортными планом и маршрутом мероприятия, были успешно отработаны различные сценарии по нескольким маршрутам с привлечением автобусов COP29, а также машин скорой помощи и пожарных автомобилей.