В Баку прошел очередной мониторинг управления транспортом в рамках подготовки к COP29

В рамках подготовки к конференции COP29 в Баку 3 ноября был проведен очередной мониторинг управления транспортом.

В рамках подготовки к конференции COP29 в Баку 3 ноября был проведен очередной мониторинг управления транспортом.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Мониторинг, проведенный Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана для обеспечения эффективной организации дорожного движения в период проведения конференции, продолжался с 11:00 до 13:10.

Мероприятия охватили в основном проспект Гейдара Алиева, Зугульбинскую дорогу, проспекты Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Иншаатчылар и Нефтчиляр, а также улицы Теймура Эльчина, Ниязи, Юсифа Сафарова, Мехди Гусейна, Приморская, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Кёвкяб Сафаралиевой, Бакиханова и частично улицу Истиглалият. В указанный отрезок времени на упомянутых дорогах были введены частичные ограничения движения.

Напомним, что во время мониторингов управления транспортом, проведенных в текущем месяце с привлечением автобусов и автомобилей COP29, пожарных и машин скорой помощи, а также сотен волонтеров COP29, были успешно протестированы различные сценарии и направления движения транспорта.