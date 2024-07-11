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В Баку пройдет заседание парламента в рамках COP29

В Баку пройдет заседание парламента в рамках COP29 В Баку состоится заседание парламента в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в столице в ноябре.
COP29
11 июля 2024 г. 20:58
В Баку пройдет заседание парламента в рамках COP29

В Баку состоится заседание парламента в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в столице в ноябре.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова на парламентском форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге.

С.Гафарова подчеркнула, что эта встреча станет благоприятной возможностью для обмена мнениями и поиска решений в борьбе с изменением климата.

Она пригласила участников мероприятия на заседание в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 çərçivəsində Parlament iclası keçiriləcək

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