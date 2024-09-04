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В Баку проходит учебный семинар Межправительственной группы экспертов по изменению климата

В Баку проходит учебный семинар Межправительственной группы экспертов по изменению климата В Баку в рамках инициатив по климатической прозрачности председательства COP29 проводится учебный семинар на тему "Программа инвентаризации МГЭИК и ее связь с механизмом отчетности РКИК ООН", организованный совместно Рамочной конвенцией ООН об изменении к
COP29
4 сентября 2024 г. 18:34
В Баку проходит учебный семинар Межправительственной группы экспертов по изменению климата

В Баку в рамках инициатив по климатической прозрачности председательства COP29 проводится учебный семинар на тему "Программа инвентаризации МГЭИК и ее связь с механизмом отчетности РКИК ООН", организованный совместно Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Как сообщает Report, учебный семинар направлен на повышение знаний и навыков местных и зарубежных специалистов в связи с применением механизма отчетности, представленного РКИК ООН для подготовки Двухгодичных докладов о прозрачности.

На открытии учебного семинара заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева подчеркнула важность обеспечения прозрачности в климатической сфере и повышения навыков в области инвентаризации выбросов парниковых газов в борьбе с изменением климата.

В трехдневном учебном семинаре принимают участие представители государственных органов Азербайджана, а также более 100 экспертов, специализирующихся в соответствующей области из разных стран.

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Версия на английском языке Intergovernmental Panel on Climate Change training seminar underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 Sədrliyi çərçivəsində İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Panelin təlim seminarı keçirilir

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