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В Баку проходит Парламентская встреча в рамках COP29  

В Баку проходит Парламентская встреча в рамках COP29   В Баку в рамках COP29 проходит Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана.
COP29
16 ноября 2024 г. 10:58
В Баку проходит Парламентская встреча в рамках COP29  

В Баку в рамках COP29 проходит Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана.

Как сообщает Report, участие в двухдневном мероприятии принимают представители 92 делегаций из 66 стран и международных организаций.

Среди около 330 участников - 167 членов парламентов, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

Сессии встречи посвящены ключевым темам, таким как "Реальные последствия изменения климата", "Роль парламентов в реализации климатических обязательств", "Глобальная архитектура климатического финансирования", "Справедливый подход к повышению устойчивости к изменениям климата", "Использование технологий для борьбы с изменением климата", "Защита здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменения климата" и др. По итогам мероприятия планируется принятие итогового документа.

Кроме того, в рамках встречи запланированы двусторонние переговоры.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts parliamentary meeting within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP29 çərçivəsində Parlament Görüşü keçirilir

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