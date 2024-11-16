В Баку проходит Парламентская встреча в рамках COP29

В Баку в рамках COP29 проходит Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана.

В Баку в рамках COP29 проходит Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана.

Как сообщает Report, участие в двухдневном мероприятии принимают представители 92 делегаций из 66 стран и международных организаций.

Среди около 330 участников - 167 членов парламентов, включая 12 спикеров и вице-спикеров.

Сессии встречи посвящены ключевым темам, таким как "Реальные последствия изменения климата", "Роль парламентов в реализации климатических обязательств", "Глобальная архитектура климатического финансирования", "Справедливый подход к повышению устойчивости к изменениям климата", "Использование технологий для борьбы с изменением климата", "Защита здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменения климата" и др. По итогам мероприятия планируется принятие итогового документа.

Кроме того, в рамках встречи запланированы двусторонние переговоры.