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В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию

В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию (СDM) в рамках второго дня Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29).
COP29
11 октября 2024 г. 10:39
В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию

В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29).

Как передает Report, панельное заседание призвано объединить министров экологии и окружающей среды разных стран для решения приоритетных задач климатически уязвимых стран.

Благодаря совещаниям на С&DM, стороны принимают решения, направленные на удовлетворение приоритетных потребностей наименее развитых стран и малых островных государств, обеспечивая принятие мер по их запросам в рамках глобальных дискуссий по вопросам финансирования климата.

Первая министерская встреча прошла в рамках COP26 в 2021 году в Глазго.

Отметим, что 10 октября в Баку начала работу конференция Pre-СОР29. Проводимое в Центре Гейдара Алиева мероприятие посвящено теме "Повышение амбиций и стимулирование климатических действий". В рамках панельных дискуссий обсуждаются способы достижения успешного результата СОР29. Конференция завершит свою работу 11 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim və inkişaf üzrə nazirlərin görüşü keçirilir
Версия на английском языке ФотоClimate and Development Ministerial underway in Baku

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