В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию

В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию (СDM) в рамках второго дня Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29).

В Баку проходит министерская встреча по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29).

Как передает Report, панельное заседание призвано объединить министров экологии и окружающей среды разных стран для решения приоритетных задач климатически уязвимых стран.

Благодаря совещаниям на С&DM, стороны принимают решения, направленные на удовлетворение приоритетных потребностей наименее развитых стран и малых островных государств, обеспечивая принятие мер по их запросам в рамках глобальных дискуссий по вопросам финансирования климата.

Первая министерская встреча прошла в рамках COP26 в 2021 году в Глазго.

Отметим, что 10 октября в Баку начала работу конференция Pre-СОР29. Проводимое в Центре Гейдара Алиева мероприятие посвящено теме "Повышение амбиций и стимулирование климатических действий". В рамках панельных дискуссий обсуждаются способы достижения успешного результата СОР29. Конференция завершит свою работу 11 октября.