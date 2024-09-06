В Баку проходит международная конференция "Право и климат"

В Баку проходит международная конференция "Право и климат" с участием местных и зарубежных специалистов.

В Баку проходит международная конференция "Право и климат" с участием местных и зарубежных специалистов.

Как сообщает Report, на состоящей из двух сессий конференции будут обсуждаться ожидания от 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре текущего года в Баку, роль Международного союза судей в области экологического права, основные требования Парижского соглашения и другие темы.

В мероприятии принимают участие председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, президент Международного союза судей Дуро Сесса, Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, зампредседателя Конституционного суда Турции Басри Багджи, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и другие.