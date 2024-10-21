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В Баку проходит форум "COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы"

В Баку проходит форум "COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы"
COP29
21 октября 2024 г. 11:03
В Баку проходит форум COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы

В Азербайджанском архитектурно-строительном университете начал свою работу форум "COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы".

Как сообщает Report, в рамках пятидневного форума будут организованы выставка макетов из отходов под названием "Вторая жизнь - глазами дизайнеров", панельные дискуссии, воркшопы, конкурс рисунков, акции по очистке территории и посадке деревьев.

На церемонии открытия форума присутствовали ректор университета Гюльчохра Мамедова, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев и другие гости.

В первый день форума будут организованы панельные дискуссии на темы "Факторы устойчивости в современном градостроительстве", "Неэффективное использование энергии как причина изменения климата" и "Проблемы экологической устойчивости и использования водных ресурсов".

Во второй день будут проводиться мастер-классы по изготовлению макетов с использованием отходов, рисункам на горшках, посвященным ЦУР, обсуждения идей и пр. В третий и четвертый дни форума будут организованы акции по очистке территории и посадке деревьев.

В последний день состоятся церемонии закрытия форума и награждения участников.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоCOP29: Sustainable Urban Development and Environmental Challenges forum kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “COP29: Dayanıqlı Şəhərsalma və Ekoloji Çağırışlar” forumu keçirilir

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