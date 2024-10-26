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В Баку продолжаются мониторинги управления транспортом в преддверии COP29

В Баку продолжаются мониторинги управления транспортом в преддверии COP29 В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку продолжаются мониторинги управления транспортом.
COP29
26 октября 2024 г. 19:13
В Баку продолжаются мониторинги управления транспортом в преддверии COP29

В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку продолжаются мониторинги управления транспортом.

Как сообщает Report, мероприятия, которые будут проводиться в ночь с 26 на 27 октября с 02:30 до 05:30, будут осуществляться в полном соответствии с транспортным планом и установленным маршрутом.

Во время мониторинга будет ограничено движение на проспектах Гейдара Алиева, Истиглалият, Наримана Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Азадлыг, Нефтчиляр, а также на улицах Лермонтова, Теймура Эльчина, Ниязи, Низами, Юсифа Сафарова, Микаила Усейнова, Рашида Бейбутова, Хагани Рустамова, Пушкина, Абдуллы Шаига, Низами, Измир, Бакиханова, а также на Мардаканском, Зыхском и Аэропортовском шоссе.

Водителей в указанные часы просят использовать альтернативные маршруты.

Ранее в ходе совместного мониторинга, проведенного 26 октября с 15:30 до 16:30 Операционной компанией COP29 Азербайджан, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта, Республиканским центром скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBIB, были проведены соответствующие проверки с привлечением машин скорой помощи.

Мониторинг был проведен на центральных улицах и проспектах столицы без ограничения дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı Bakıda nəqliyyat monitorinqləri davam etdirilir

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