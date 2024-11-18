В Баку приняты Руководящие принципы климатической устойчивости для человеческого развития

В Баку приняты руководящие принципы климатической устойчивости для человеческого развития.

В Баку приняты руководящие принципы климатической устойчивости для человеческого развития.

Как сообщает Report, соглашение было достигнуто на совместном заседании высокого уровня на тему "Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости", которое впервые прошло в рамках тематического Дня человеческого развития на COP29.

Принципы, изложенные в документе, отражают комплексный подход к борьбе с климатическими воздействиями и особо подчеркивают важность образования.

Мероприятие было проведено под председательством COP29 в партнерстве с Министерством науки и образования, а также международными организациями, такими как Азиатский банк развития, Зеленый климатический фонд, Международная организация труда (МОТ), ЮНЕСКО, UNICEF и ВОЗ.

Фото: Вугар Ханларов