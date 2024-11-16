В Баку приняты документы по инициативам в области эффективности ресурсов

В рамках COP29 в Баку были приняты "Бакинская декларация по эффективности ресурсов и циркулярной повестке" и "Совместное заявление о запуске региональной инициативы по устойчивости ресурсов и циркулярной экономике в регионе ОЭС".

В рамках COP29 в Баку были приняты "Бакинская декларация по эффективности ресурсов и циркулярной повестке" и "Совместное заявление о запуске региональной инициативы по устойчивости ресурсов и циркулярной экономике в регионе ОЭС".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в Баку была организована встреча министров по циркулярной экономике в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Мероприятие прошло под модераторством Дечена Церинга, директора регионального офиса и отдела по изменению климата Программы ООН по окружающей среде.

Циркулярная экономика представляет собой регенеративную экономическую модель, направленную на эффективное использование ресурсов. Она предлагает решения для таких глобальных проблем, как изменение климата, загрязнение и утрата биоразнообразия.

Pаместитель министра экономики Самед Баширли подчеркнул ключевую роль ОЭС в развитии экономического взаимодействия между странами-членами.

В рамках мероприятия также состоялась презентация документов и обсуждения актуальных вопросов.