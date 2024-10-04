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В Баку обсуждено влияние изменения климата на управление трансграничными водами

В Баку обсуждено влияние изменения климата на управление трансграничными водами В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия на тему "Влияние изменения климата и смены парадигм на управление трансграничными водами".
COP29
4 октября 2024 г. 16:55
В Баку обсуждено влияние изменения климата на управление трансграничными водами

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия на тему "Влияние изменения климата и смены парадигм на управление трансграничными водами".

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждены меры по устранению недочетов в управлении водными ресурсами Каспийского моря и Центральной Азии, а также по снижению и предотвращению загрязнения моря.

На сессии выступили заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Алиага Азизов, управляющий директор Boston Consulting Group (BCG) Антон Аристов, cотрудница Бакинского государственного университета (БГУ) Айгюн Исраилова, член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эксперт по вопросам экологии Ровшан Аббасов.

Панель завершилась обсуждениями.

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