В Баку обсуждено влияние изменения климата на управление трансграничными водами

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия на тему "Влияние изменения климата и смены парадигм на управление трансграничными водами".

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата прошла панельная сессия на тему "Влияние изменения климата и смены парадигм на управление трансграничными водами".

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждены меры по устранению недочетов в управлении водными ресурсами Каспийского моря и Центральной Азии, а также по снижению и предотвращению загрязнения моря.

На сессии выступили заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Алиага Азизов, управляющий директор Boston Consulting Group (BCG) Антон Аристов, cотрудница Бакинского государственного университета (БГУ) Айгюн Исраилова, член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эксперт по вопросам экологии Ровшан Аббасов.

Панель завершилась обсуждениями.