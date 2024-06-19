О нас

В Баку обсудили вклад НПО в работу COP29

В Баку обсудили вклад НПО в работу COP29
COP29
19 июня 2024 г. 10:40
В Баку обсудили вклад НПО в работу COP29

Национальный форум НПО Азербайджана организовал мероприятие в рамках "Второго ежегодного глобального саммита по прогнозированию здорового будущего", прошедшего в Баку 18 июня.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия состоялась встреча местных НПО с представителями зарубежных организаций, экспертов и международных фондов, участвующих в саммите, были обсуждены перспективы сотрудничества по вопросам, которые могут внести вклад в процесс 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Цель встречи - обмен знаниями и опытом, связанными с глобальным здравоохранением и COP29, с международными/зарубежными гражданскими обществами и НПО Азербайджана, занимающимися вопросами здравоохранения и климата, диалог для создания инициатив сотрудничества и партнерства для работы в направлении устойчивой окружающей среды, а также вклад в процесс и результаты COP29 путем укрепления сетевого взаимодействия с международными организациями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda QHT-lərin COP29-a verə biləcəkləri töhfə müzakirə olunub

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу
Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу
12 июня 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi