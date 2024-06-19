В Баку обсудили вклад НПО в работу COP29

Национальный форум НПО Азербайджана организовал мероприятие в рамках "Второго ежегодного глобального саммита по прогнозированию здорового будущего", прошедшего в Баку 18 июня.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия состоялась встреча местных НПО с представителями зарубежных организаций, экспертов и международных фондов, участвующих в саммите, были обсуждены перспективы сотрудничества по вопросам, которые могут внести вклад в процесс 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Цель встречи - обмен знаниями и опытом, связанными с глобальным здравоохранением и COP29, с международными/зарубежными гражданскими обществами и НПО Азербайджана, занимающимися вопросами здравоохранения и климата, диалог для создания инициатив сотрудничества и партнерства для работы в направлении устойчивой окружающей среды, а также вклад в процесс и результаты COP29 путем укрепления сетевого взаимодействия с международными организациями.