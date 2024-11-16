В Баку обсудили создание национальных систем прозрачности для мониторинга климата

В рамках COP29 в Баку прошла встреча, посвященная национальным системам прозрачности для мониторинга климатической деятельности.
Как сообщает Report, целью обсуждения стало повышение осведомленности стран-участниц о разработке и применении систем MRV (измерение, отчетность, верификация), укрепление международного сотрудничества и создание возможностей для совершенствования этих механизмов.
Во время мероприятия страны, уже внедрившие MRV-системы, поделились своим опытом и ответили на вопросы участников.
Фото: Вугар Ханларов